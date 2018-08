Restauratie zorgt voor behoud unieke gebouwen in Suriname

PARAMARIBO/AMSTERDAM, 19 aug – Het Prins Bernhard Cultuurfonds, Stadsherstel Amsterdam en Stadsherstel Suriname hebben onlangs de handen ineen geslagen met de oprichting van een nieuw fonds. Dit nieuw Themafonds Surinaams Erfgoed steunt de restauratie van gebouwd erfgoed in Suriname. En de resultaten worden nu zichtbaar zoals te zien is op deze ‘voor & na’ foto van een uniek gebouw in Suriname!

Er zijn zeer veel bedreigde monumentale panden in Suriname die in slechte staat verkeren en vele panden zijn al gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Er zijn financiën nodig om panden aan te kopen en te restaureren maar door slechte economische omstandigheden is ondersteuning vanuit het Surinaamse bedrijfsleven en particulieren echter beperkt. Door vanuit Nederland meer draagvlak te creëren, in zowel Nederland als Suriname kunnen meer bijzondere panden worden behouden.

Tot en met 24 augustus aan staande organiseert Stadsherstel Amsterdam in de Amstelkerk de ‘Surinaamse Maanden’: diverse evenementen en de expositie Prasi oso, historisch monument van Suriname. Een deel van de opbrengst van de show is bestemd als donatie voor de restauratie van een historisch pand in Suriname.