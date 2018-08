Hardcore Entertainment komt met nieuw event in Suriname

PARAMARIBO, 20 aug – Hardcore Entertainment komt in december met een nieuw evenement in Suriname. Het gaat om het CHUTNEY XL Indoor Festival en vindt plaats op 29 december in de Anthony Nesty Sporthal (NIS). Dat meldt de organisatie op haar Facebookpagina. De eerste artiest van de line-up is al bekend. Het gaat om de zanger Kieren Kedar uit Nederland met zijn formatie THE BAND. De andere artiesten die hun opwachting zullen maken bij dit evenement worden nog bekend gemaakt.

Hardcore Entertainment maakte na een afwezigheid van enkele jaren in 2016 een comeback als showorganisator met het comedyspektakel Comedy XL. Top komedianten als Roue Verveer, Najib Amhali, Murth Mossel en Rayen Panday waren de publiekstrekkers. Comedy XL kent twee uitverkochte edities.

In Suriname organiseerde Hardcore Entertainment onder meer concerten van bekende artiesten als Gentleman, Kassav, Himesh Reshammiya, Atif Aslam en Rahat Fateh Ali Khan.