Minister Stef Blok wil met Suriname in gesprek om belediging

DEN HAAG, 17 aug – De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok wil in gesprek met Suriname over de beledigende uitspraken die hij vorige maand over het land deed. Blok had Suriname al zijn excuses aangeboden, maar de regering nam daarmee geen genoegen en is nog steeds boos schrijft De Telegraaf.

Blok noemde Suriname vorige maand een ‘failed state’ (mislukte staat), een controversiële term bedoeld ter aanduiding van een staat waarin de centrale overheid praktisch geen tot weinig controle heeft over het eigen grondgebied. Deze term wordt doorgaans gebruikt voor landen waar bestuur en rechtsstaat totaal ontbreken, zoals Somalië of Soedan.

De VVD minister schaarde ook Suriname onder de term, omdat de verschillende bevolkingsgroepen er volgens hem niet goed zouden samenleven. Blok stuurde eerder al een excuusbrief, maar dat was voor Suriname niet genoeg. Die zou „de onjuistheden niet wegnemen.”

Deze week zij hij in de Tweede Kamer dat hij spijt heeft van zijn woorden. Tegen de Telegraaf zegt Blok dat hij niet afwacht tot Suriname bij hem aanklopt. „Ik heb ze laten weten dat ik graag weer met ze in gesprek wil gaan. Ik zal iedere gelegenheid die zich daarvoor voordoet aangrijpen” aldus de minister.