Excuses minister Blok niet aanvaardbaar voor regering Suriname

PARAMARIBO, 24 jul – De regering vindt de excuses aangeboden door de Nederlandse minister Stef Blok onaanvaardbaar. Volgens de Ware Tijd zal de Nederlandse regering op de hoogte worden gesteld. Dit gebeurt in een brief die aangeboden wordt aan de tijdelijk zaakgelastigde van het Koninkrijk der Nederlanden in Paramaribo. Het formeel aangeboden excuus van Blok wordt als niet toereikend aangemerkt. Minister Yldiz Pollack-Beighle bevestigt het voornemen een brief te sturen naar Den Haag.

De uitspraken over Suriname als ‘failed state’ (mislukte staat) zijn niet ingetrokken. Voor de Surinaamse regering had dat wel moeten gebeuren. De uitspraken berusten namelijk niet op waarheid. Blok ziet Suriname als een mislukte staat omdat het samenlevenm van etnische groepen compleet zou zijn mislukt. De Nederlandse politicus zei dit in besloten kring. Intussen is een beeldopname hiervan wijd verbreid.

Blok stelt in een brief aan Pollack-Beighle dat hij de uitspraken ‘niet had moeten doen.’ Dat hij wel zo ver ging in de setting waarin het gebeurde, was om de ‘scherpte van de discussie’ op te zoeken. “Het was hierbij geenszins mijn bedoeling om Suriname en de Surinaamse bevolking in een negatief daglicht te stellen. Hiervoor biedt ik mijn oprechte excuses aan de regering van de Republiek Suriname aan”, aldus Blok.