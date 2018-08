Minister Stef Blok heeft spijt over uitspraken; noemt ze onzorgvuldig

DEN HAAG, 17 aug – VVD minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken probeert een gedwongen vertrek te voorkomen met nieuwe excuses. Dat schrijft nieuws en opinie site Joop. Blok stuurde vrijdag namelijk opnieuw een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij iets meer spijt lijkt te betuigen over zijn uitspraken m.b.t. etniciteit, vreedzame samenleving en Suriname.

De minister noemde Suriname tijdens de besloten bijeenkomst ‘Touch Dutch Base’ een “failed state”, omdat meerdere bevolkingsgroepen in het land samenleven en de politieke partijen zijn opgedeeld langs etnische lijnen. “Mijn inbreng tijdens de bijeenkomst was deels erop gericht te prikkelen. Om dat doel te bereiken heb ik de scherpte van de discussie opgezocht en illustraties en bewoordingen gebruikt die niet alleen ongelukkig maar ook onzorgvuldig zijn. Dat had ik niet moeten doen, zeker niet in mijn rol als minister van Buitenlandse Zaken. Dit spijt mij” aldus Blok in een brief aan de Tweede Kamer.

Blok zegt ook dat hij contact heeft gezocht met de premiers van de Caribische landen van het Koninkrijk alsook met de minister van Buitenlandse Zaken van Suriname. “Ook heb ik contact gezocht met andere landen die zich gekwetst hadden kunnen voelen door mijn uitspraken” aldus Blok in de brief.