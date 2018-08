Tweede editie van het Lady Boss evenement in Suriname

PARAMARIBO, 17 aug – Op zaterdag 25 augustus 2018 organiseert Jamur Institute of education and advice voor de tweede keer het Women Empowerment evenement – The Lady Boss: “How did she survive?” Een avond in Courtyard Marriott Suriname vol motivatie, inspiratie en vooral netwerken. Vier vrouwelijke sprekers zullen hun ervaring en kennis (gecombineerd met hun persoonlijk verhaal) delen om andere vrouwen te inspireren. Het vorig jaar, de eerste editie, deden ruim 80 vrouwen mee aan dit evenement.

De sprekers hebben allemaal (zoals vele andere vrouwen) een weg vol uitdagingen moeten afleggen om uiteindelijk te komen waar ze nu zijn. Maar hoe hebben ze dat gedaan? Het doel van dit evenement is om vrouwen te empoweren in wat ze doen en willen bereiken – in hetgeen waarin zij zich ‘happy’ voelen, om uitdagende situaties te herkennen en daarop in te spelen. Er is gezorgd voor een evenwichtige balans van vrouwen uit verschillende sectoren in de samenleving, met verschillende expertises.

Deze zijn:

• Vanessa Grootfaam (Entrepreneur of the Year 2018; Directeur Queen Vans Hair & Nails)

• Sigourney Nabibaks (Directeur Tactigent Consultancy NV)

• Daniëlle Toto (Eigenaar Beauty by Daantje)

• Bernadette Agbulos (Eigenaar/Directeur B-Fit Sportschool)

Lady Boss

Vrouwen zijn ook altijd in staat die ‘extra mile’ te gaan voor het boeken van succes. Een ‘Lady Boss’ is niet alleen een vrouw die de directeur / eigenaar is van of de leiding heeft binnen een bedrijf of organisatie. Een ‘Lady Boss’ is ook een vrouw die anderen, in het bijzonder vrouwen, helpt om zichzelf te ontwikkelen, om (persoonlijke) doelen te realiseren. Een ‘Lady Boss’ is ook een vrouw die expert is op een bepaald gebied zoals ‘de onmisbare persoon in de huishouding,’ die heel goed weet te koken, die kan multi-tasken, die ervoor zorgt dat er oppas is voor uw kind, die ook de uitdaging aangaat om in de ICT en industriële sector bezig te zijn. Dit evenement levert ook sterk een bijdrage aan de realisatie van de Sustainable Development Goal (SDG) 5: “Achieve gender equality and empower all women and girls.”

Datum: Zaterdag 25 augustus 2018

Locatie: Courtyard Marriott Paramaribo

Tijd: 19:30 – 22:30