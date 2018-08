VHP eerste politieke partij in Suriname die minister Hoefdraad aanklaagde

PARAMARIBO, 17 aug – De Vooruitstrevende Hervormings Partij, VHP, is de eerste politieke partij geweest in Suriname die het overschrijden van het leningenplafond justitieel heeft aangebracht. Dit zegt VHP-voorzitter en parlementariër Chandrikapersad Santokhi. Minister Gilmore Hoefdraad van Financiën is twee jaar terug al aangeklaagd. Strei! onder leiding van Maisha Neus heeft het onlangs gedaan. Het is dus niet de eerste keer, hoewel die indruk zou kunnen ontstaan. Veel is er niet van terecht gekomen.

Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday vroeg om een ‘onderbouwing’. “Dat is het probleem. Als je een brief stuurt naar de pg, verwacht die dat je alles gedetailleerd aangeeft. Je moet onderbouwen en aangeven wat het strafbare feit is. Wij zijn afhankelijk van tal van organen om informatie te verkrijgen. Wat wij echter als parlementariërs zagen, was dat er al sprake was van een overschrijding”, zegt Santokhi tegenover Dagblad Suriname.

Wat Strei! wel anders heeft gedaan, is de berekeningen toevoegen. Eigenlijk krijgt de procureur-generaal eindelijk waar om gevraagd was. Strei! concludeert dat er haast twee maal zoveel leningen zijn aangegaan dan officieel wordt gemeld. Ook zijn allerlei administratieve foefjes toegepast. “De vraag is: is dit nu wel voldoende? Wij hopen dat de procureur-generaal dit nu wel voldoende acht. Wij kijken uit naar een besluit”, aldus Santokhi.