Vrouw in Suriname overreden na val door botsing tegen geparkeerde auto

PARAMARIBO, 16 aug – Dubbel pech voor een 25-jarige vrouw op een bromfiets afgelopen woensdagavond in Suriname. De vrouw kwam vanuit de richting Meerzorg en botste eerst tegen een stilstaande auto, die links van de weg stond geparkeerd. Door de botsing viel zij op het wegdek waarna zij door een aankomende auto overreden werd. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

Dit vreselijk ongeluk gebeurde op de Hadji Soemitaweg vanuit Meerzorg richting Tamansari in het district Commewijne. Volgens een verklaring van de bestuurder, die met zijn auto over de vrouw reed, was de weg slecht verlicht waardoor hij de vrouw niet zag. Met het gevolg dat hij met zijn voertuig over haar reed.

Een ingeschakelde arts stelde de dood van van de jonge vrouw officieel vast. Het rijbewijs van de autobestuurder is hangende het onderzoek ingevorderd en het ontzielde lichaam van de vrouw is na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen.