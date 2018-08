Aangehouden geldzending van Suriname naar Nederland vrijgegeven

PARAMARIBO/AMSTERDAM, 17 aug – Een in Nederland aangehouden geldzending van de Republic Bank uit Suriname is vanmorgen vrijgegeven. Dat verneemt de Surinaamse nieuwssite Starnieuws uit bancaire kringen. Het gaat om een geldzending van ongeveer 4 miljoen euro die vorige maand door de douanerecherche in Nederland was aangehouden.

Het geld van de Republic Bank zou via Nederland verzonden met als eindbestemming Trinidad & Tobago. Toen het per KLM-vlucht in Nederland aankwam, nam de Nederlandse justitie het geld in beslag meldde een NDP parlementariƫr vorige maand.

De geldzending via de Centrale Bank van Suriname (CBvS) van 19,5 miljoen is nog niet vrijgegeven. Het Openbaar Ministerie van Nederland heeft een rechtshulpverzoek ingediend bij Suriname over deze geldzending meldt Starnieuws.