Nederlandse minister Stef Blok stuurt excuusbrief naar Suriname

DEN HAAG/PARAMARIBO, 21 jul – Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken heeft Suriname zijn verontschuldigingen aangeboden voor zijn ‘aanstootgevende’ uitlatingen over het land. Dat deed hij in een brief aan zijn Surinaamse collega Yldiz Pollack-Beighle. In de brief herhaalt Blok dat hij uitspraken heeft gedaan die hij ‘niet had moeten doen’.

Blok zegt dat het niet de bedoeling was om Suriname en de Surinaamse bevolking in een negatief daglicht te stellen. “Ik betreur dat mijn uitspraken aanstoot hebben gegeven in uw land en daarbuiten. Hiervoor bied ik mijn oprechte excuses aan de regering van de Republiek Suriname” schrijft de minister.

Hij erkent dat hij zich in te scherpe bewoordingen heeft uitgelaten en zegt dat hij ‘de scherpte van de discussie’ heeft opgezocht en dat hij daarbij ‘illustraties heeft gebruikt die ongelukkig zijn’. “Ik vind het belangrijk u mijn excuses middels deze brief over te brengen, mede gezien het grote belang dat ik hecht aan de relatie met uw land” sluit Blok af.

Regeringspartij NDP van Desi Bouterse vindt de excuses van minister Blok niet aanvaardbaar.

De brief: