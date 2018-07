Priscilla Rehaen is nieuwe Queen Zomercarnaval 2018

Rotterdam, 14 jul – De 25 jarige Priscilla Rehaen van carnavalsgroep Jungle Boogie uit Rotterdam is vandaag verkozen tot Queen Rotterdam Unlimited Zomercarnaval 2018. Priscilla is de 33ste Queen van het evenement en zal samen met haar groep Jungle Boogie op zaterdag 28 juli de wereldberoemde straatparade aanvoeren. De Zomercarnaval Straatparade is traditiegetrouw één van de populairste programmaonderdelen van Rotterdam Unlimited.

In drie spannende carnavalsrondes waar de kandidates zich met hun groep presenteerden, liet de kersverse Queen zeven kandidates achter zich. De nieuwe Priscilla Rehaen wordt geprezen om haar energie, uitstraling en nam het publiek mee in haar verhaal. Ze volgt Geneitha Russell op en zal een jaar lang ambassadrice van Rotterdam Unlimited Zomercarnaval zijn. Zij reist voor het evenement onder meer af naar het carnaval van Parijs. De First Runner Up is Chanty Peterson uit Lelystad geworden. De Second Runner Up is Bernice Rose uit Rotterdam. De Queen Election is een jaarlijks terugkerend onderdeel van Rotterdam Unlimited dat plaatsvindt van 24 t/m 28 juli 2018 in Rotterdam.

Naast de Queen Election op 14 juli presenteert Rotterdam Unlimited een eclectisch live programma, zoals Alison Hinds, Kog & The Zongobrigade, Broederliefde en E.R.A., meerdere feesten, zoals de officiële pre- en afterparty in de Maassilo, Delicious in De Unie, Kiki Function in Theater Rotterdam Schouwburg, een tentoonstelling, film, workshops en nog veel meer.