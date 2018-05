Dyna, Frenna en Ronnie Flex brengen samen nieuw nummer uit

AMSTERDAM, 28 mei – Het moet de Nederlandse zomerhit van 2018 worden: de bekende artiesten Dyna, Frenna en Ronnie Flex brengen vrijdag aanstaande samen een nieuw nummer uit! Dit nummer wordt de officiële anthem voor het ‘Oh My’ festival dat op 30 juni in het Arena Park in Amsterdam wordt gehouden met o.a. de Amerikaanse rappers Wiz Khalifa en Big Sean.

Voor de in Suriname geboren Dyna is het zijn eerste muzikale samenwerking met SFB voorman Frenna en de Surinaams-Nederlandse Ronnie Flex. Eerder werkte de Haagse DJ samen met Lil’ Kleine en F1rstman en dat nummer werd een regelrechte hit, met bijna 30 miljoen views op YouTube.

Veel hebben de artiesten nog niet losgelaten over het nummer, behalve de aankondiging afgelopen weekend: “OH MY… bout to “PULL UP” nice and slow. Who’s ready for the hottest Summer anthem of the season?” Uiteraard krijgt het nummer een bijbehorende clip. Voor deze clip zijn beelden gemaakt in het buitenland, dus het wordt zeker iets om naar uit te kijken.