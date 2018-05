Surinaamse Luchtvaart Maatschappij bindt strijd aan tegen verliezen

PARAMARIBO, 28 mei – De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij, SLM, gaat de komende tijd verwoed de strijd tegen de rode cijfers aan. Dit zegt Judith Redmount, de waarnemend directeur bij het luchtvaartbedrijf. Bedrijfseconomisch gaat het niet voor de wind en dat al geruime tijd niet. Op de overheid, de enige aandeelhouder, wordt niet gerekend. Toch wordt de moed niet opgegeven. De tegenwerkende omstandigheden ontmoedigen niet. Weliswaar zijn de verliezen enorm.

Vorig jaar alleen al werd een verlies geleden van ruim drie miljoen dollar. “We gaan niet ontkennen dat we het moeilijk hebben. Maar we gaan een nieuw tijdperk in. We weten dat we geen financiële ondersteuning zullen krijgen van de overheid. Om het zelf te doen zijn er uitdagingen, zoals de kostprijs naar beneden krijgen”, zegt Redmount tegenover de Ware Tijd. Hier en daar kan nog worden geknipt.

Ook aan de uitgavenzijde kan wat meer worden gedaan. Daar moet onder meer de inzet van een Boeing 737-700 op de regionale routes voor gaan zorgen. De pas geïntroduceerde District of Sarmacca zal vluchten onderhouden naar en van Miami, Curaçao en Trinidad & Tobago. De komende tijd zal ook meer gelet worden op efficiëntie. In elk geval wordt begrepen dat betrouwbaarheid voor alles gaat.