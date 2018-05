A Mili verliet Suriname om haar droom werkelijkheid te laten worden

ENSCHEDE, 27 mei – Vorige week won ze het Open Podium Twente, de grootste talentenjacht in de regio en dit weekend stond ze op het BAM! Festival in Hengelo. De Surinaamse zangeres en songwriter Milaisa Breeveld beter bekend als ‘A Mili’ timmert behoorlijk aan de weg in Nederland. En dat is de pers ook opgevallen want dit weekend kun je dit uitgebreid artikel over haar lezen in Dagblad Tubantia. Daarin verteld ze o.a. dat ze Suriname heeft verlaten om haar droom werkelijkheid te laten worden.

A Mili, dochter van de Surinaamse politicoloog Hans Breeveld, verliet Suriname twee jaar geleden om te studeren aan de Popacademie in Enschede. Aan de krant verteld zij dat veel van haar liedjes een link hebben met haar eigen leven, met het alleen zijn, de liefde en het nooit ophoudende verlangen naar Suriname.

Haar droom is om een internationaal bekende zangeres te worden. “Ik heb nog een lange weg te gaan. Misschien zal het wel altijd een droom blijven, maar dan heb ik in ieder geval de zekerheid dat ik er alles voor heb gedaan” zegt de 27-jarige zangeres tegen de krant. En als dat zo ver is gaat ze terug naar Suriname. Lees het uitgebreid artikel hier.