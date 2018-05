Herdenking Hindoestaanse Immigratie dit jaar vrije dag in Suriname

PARAMARIBO, 27 mei – Volgens Aniel Manurat, voorzitter van de Nationale Commissie Herdenking 145 jaar Hindoestaanse Immigratie in Suriname, wordt dinsdag 5 juni 2018 een eenmalige nationale vrije dag in Suriname. Dit in verband met de 145ste herdenking die dag van de Hindoestaanse Immigratie in Suriname.

Dat zei Manurat vorige week op een persconferentie(FOTO). Hij deelde mee dat de Surinaamse regering de vrije dag reeds heeft goedgekeurd. De officiële bekendmaking moet nog worden gedaan door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Op 5 juni wordt in Suriname jaarlijks de Hindoestaanse immigratie herdacht. Na de afschaffing van de slavernij in 1863 en het aflopen van de periode van het Staatstoezicht in 1873, was het koloniale Bestuur in Suriname genoodzaakt nieuwe arbeidskrachten te rekruteren uit Azië. Zo kwamen de contractarbeiders uit India in Suriname aan in 1873, 145 jaar geleden dit jaar.