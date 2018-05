Minister ontvangt begrotingen van alle tien districten in Suriname

PARAMARIBO, 27 mei – Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (m) heeft vrijdag de begrotingen van alle tien districten ontvangen tijdens een overhandigingsceremonie in het MTC Center te Rijsdijk (Para). De grootste districtsbegroting bedraagt bijna driehonderd miljoen Surinaamse dollar.

De districtscommissarissen en de minister zijn het erover eens dat het een grote uitdaging is om de middelen te vinden voor de uitvoering van de districtsplannen die in maart ook al aan Dikan waren overhandigd.

In lijn met de decentralisatiegedachte van de autoriteiten mogen de districten zichzelf ontwikkelen en is er een zekere mate van bestuurlijke autonomie. Maar in de praktijk zijn de districten toch aangewezen op de centrale overheid in Paramaribo als het op de financiën aankomt.