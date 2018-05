In Suriname aangehouden terreurverdachten niet blij met ‘hulp’

PARAMARIBO, 27 mei – Terreurverdachten R.A. en N.I. zijn niet blij met de dreigementen omwille van hun vrijlating. Dit stellen de advocaten van het duo in Suriname. Aangegeven wordt dat het bedreigen met terroristische aanslagen ‘niet in het belang’ is van R.A. en N.I. “Invrijheidstelling is slechts voorbehouden op de inzichten van de verdediging, of zal verkregen worden uit relevante feiten en omstandigheden”, wordt gesteld. Andere zogenaamde hulp is niet gewenst.

Daarom nemen de twee verdachten ook afstand van de bedreigingen. Deze worden sowieso serieus opgevat. “De verdediging komt niet aan de serieusheid van de gestelde bedreiging, maar stelt dat de cliënten niets en dan ook niets te maken hebben met deze bedreiging en of welke terroristische dreiging ook”, zegt advocaat Murwin Dubois tegenover de Times of Suriname. Van een dienst bewijzen is gen sprake.

Integendeel, de verdediging vindt dat de belangen van de twee ‘ernstig’ worden geschaad. R.A. en N.I. zitten sinds vorig jaar juni in de cel. Ze worden verdacht van onder meer het voorbereiden van terroristische aanslagen op Surinaams grondgebied. Beiden hebben van begin af aan ontkend. Desondanks is hun aanhouding steeds verlengd. Een recent verzoek van de verdediging om N.I. voorlopig vrij te laten, is afgewezen.