Henk van Vliet uitgeroepen tot communicatieman van Suriname

PARAMARIBO, 27 mei – Op 24 en 25 mei 2018 heeft het communicatiecongres plaatsgevonden in TBL Cinemas Suriname. De activiteiten zijn afgesloten met een wervelende ‘communication awards ceremony’, waarbij de winnaars van de categorieën: beste slogan, best geschreven stuk, beste TV commercial en de communicatie man/vrouw 2017-2018 zijn uitgeroepen. De titel communicatieman van 2017 – 2018 ging naar Henk van Vliet die hiervoor een staande ovatie van het publiek kreeg.

Henk van Vliet: “Al 52 jaar zit ik in het vakgebied, ik ben vandaag 70 jaar en het is de eerste keer dat ik een erkenning krijg voor mijn bijdrage in de media branche”. Een zichtbaar geëmotioneerde Henk van Vliet nam zijn award in ontvangst en zal zich de komende periode verder inzetten als voorbeeldfiguur in deze bloeiende branche.

De award voor de beste slogan ging naar taxicentrale 1660: Kleuren kunnen niet praten, maar die gele zie je in alle straten. Lolo mi boto van de SLM werd gekroond met de communicatie award voor de beste TV commercial. En de communicatie award voor de journalist van het best geschreven stuk ‘tien jaar’ ging naar Ivan Cairo. De communicatie award voor de columnist van het jaar is geworden Sharda Ganga met het artikel ‘speciale maand’.

Het Bestuur van het Centrum voor Communicatie & Public Relations (CCPR), blikt terug op een succesvol congres, waarbij de belevenis van communicatie meer dan voldoende tot uiting is gekomen. Dit tweejaarlijks communicatiecongres, biedt mogelijkheden voor groei en zichtbaarheid in de communicatie branche in Suriname en de regio.