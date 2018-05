Parlementariër eist verklaring onnodig grof gedrag Surinaamse politie

PARAMARIBO, 26 mei – De leiding van het Korps Politie Suriname, KPS, moet met een uitleg komen over recente geweldsincidenten. Dit zegt parlementariër Carl Breeveld (DOE). Er hebben zich enkele momenten voorgedaan waarbij burgers gewelddadig zijn aangepakt. De samenleving mag er niet schouderophalend aan voorbij gaan. En dat geldt helemaal de leiding van het korps. De manier waarop politie-inspecteur Sergio Gentle het politiegedrag tracht te rationaliseren, slaan als een tang op een varken.

Gentle vindt dat kritiek geleverd wordt op gewelddadig optreden, maar dat aan de andere kant geklaagd wordt over toenemende misdaad. Zo’n stelling heeft meer weg van appels met peren vergelijken. “We moeten alle aandacht aan het incident besteden. Er is sprake van oneigenlijk gedrag van de politie. En het is ook de taak van de politie om de criminaliteit aan te pakken”, zegt Breeveld tegenover Dagblad Suriname.

De handelwijze van de politie was sowieso niet correct. De korpsleiding zal corrigerend moeten optreden. Volgens Breeveld is communicatie een belangrijk middel om misverstanden en miscommunicatie te voorkomen. Het is daarom zaak dat de leiding van de politie met een verklaring komt over het ‘buitenproportioneel’ handelen van de inspecteur. Onder meer een fotojournalist behoort tot de burgers die kennis maakten met de verkeerde kant van de politie.