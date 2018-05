DAMARU uit Suriname Live in Concert op 6 juli in Amsterdam

PARAMARIBO, 27 mei – In juli komt de bekende Surinaamse zanger Damaru weer naar Nederland. Dit keer voor een speciaal evenement want op vrijdag 6 juli 2018 is hij te zien in Rhone Amsterdam op het event: DAMARU Live in Concert! Het wordt een zeer gevarieerde avond met nummers van oldskool love songs tot aan kaseko.

En de zanger uit Suriname staat er niet alleen. Te gast zijn ook Poppe, Avionboyz, La Rouge, Briomelody, Kater Karma en vele anderen. Kaarten zijn tot 24 juni slechts 10 euro en online te koop via www.damaruconcert.com.

DAMARU Live in Concert vindt plaats van 21.00u – 04.30u in Rhone Amsterdam aan de Rhoneweg 12-14.