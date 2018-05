Nieuwe single Pinas Emanuel komt ook in Nederland uit

PARAMARIBO, 28 mei – De nieuwe single ‘Na Fika Mi Gwe’ (verlaat me niet) van de Surinaamse zanger en songwriter Pinas Emanuel, ook wel de man met de gitaar genoemd, wordt ook in Nederland uitgebracht. Dat meldt zijn management Promarman.com. Voor de videoclip heeft hij speciaal rekening gehouden met deze doelgroep. De videoclip, die in de prachtige natuur van het district Brokopondo in Suriname is geschoten, heeft Nederlandse ondertiteling.

Met zijn nieuw lied wil de zanger zijn liefdes ervaringen wederom met het publiek delen. Hij hoopt dat anderen er steun uit halen. Eerder liet Pinas Emanuel al weten dat de liefde moeilijk en soms ongrijpbaar is. ‘Na Fika Mi Gwe’ gaat over een relatie, die stuk loopt nadat anderen slecht over hem gesproken hebben en zij het geloofde. Hij schreef het nummer op een regenachtige dag, denkende aan de leuke momenten die ze samen hadden.

2017 was een goed jaar voor Pinas Emanuel. Hij scoorde hits met ‘C’est toi’ en ‘Het leven gaat niet’, werkte samen met vele artiesten en gaf een adembenemende liveshow in Theater Thalia. De Surinaamse zanger en songwriter van Aucaanse afkomst belooft ook in 2018 voor spektakel te zorgen.