15 voorbeeldfiguren gehuldigd in Amsterdam

Het bestuur van de Stichting Instituut voor Multiculturele Dienstverlening (SIMUD) heeft in het kader van 150 jaar Hindostaanse immigratie, symbolisch 15 personen gekozen om als stimulans en voorbeeldfiguren te stellen voor de komende generaties en omdat deze personen het ook verdienen.

De gekozen 15 toppers waarvan sommigen meerdere beroepen (en dienstbaarheid) uitoefenen, of hebben geoefend, zijn goed vertegenwoordigd in diverse sectoren. Het gaat om Tanja Jadnanansing, Chan Choenni, Poeti Wagid Hosain, Pranobe Oemrawsingh, Frank Krishna, Annelies Sheotahul, Jimmy Moerli, Madhu Lalbahadoersing, Henk Lalji, Nanda Baldew, Rabin Mathoera, Mala Eckhardt-Angna, Ranjan Akloe, Sarwan Badjalala en Chandrikapersad Santokhi.

In een persbericht meldt de stichting:

“…Met trots hebben wij vastgesteld dat de Hindostanen zich op alle fronten en beroepen zowel in Suriname als in Nederland succesvol hebben kunnen ontwikkelen en profileren. Met trots stellen wij vast dat onze voorouders, die als plantagewerkers uit India werden gehaald en in de landbouwsector te werk werden gesteld, in de loop van de afgelopen 150 jaren vele toppers hebben voortgebracht die thans in diverse sectoren uitblinken.

Symbolisch hebben wij 15 toppers gekozen. Los van hun CV’s hebben wij gekeken naar de dienstbaarheid (sewa) en maatschappelijke betrokkenheid bij de SIMUD.

Een bijzonder feit is dat deze voorouders die het land bewerkten een nazaat hebben voortgebracht die nu President van de Republiek Suriname is. Een ander feit is dat een zoon van plantagewerkers uit het district Commewijne nu een luchtvaartbedrijf bezit.

Zo hebben alle gekozen toppers een staat van dienst en CV waar wij rustig kunnen stellen dat Baba & Mai zeker trots op hun zijn!…”