VIDS brengt kennismakingsbezoek aan Grassalco

Het bestuur van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) heeft op vrijdag 2 juni jongstleden een kennismakingsbezoek gebracht aan NV Grassalco. Deze ontmoeting, gearrangeerd door de afdeling Corporate Social Responsibility (CSR) van het bedrijf, stond in het teken van het opbouwen van een wederzijdse samenwerking.

Hieraan moeten zowel het Staatsmijnbouwbedrijf als Inheemse gemeenschappen in gebieden waar Grassalco werkzaam is, voordeel hebben. Het initiatief van Grassalco om de vereniging uit te nodigen voor een (nadere) kennismaking, was vooral bedoeld om het beleid van dit Staatsmijnbouwbedrijf alsook van de regering als aandeelhouder te benadrukken.

President-directeur Wesley Rozenhout heeft tijdens de ontmoeting onderstreept dat Grassalco een Staatsbedrijf is, waarvan iedere Surinamer aandeelhouder is. Als zodanig wordt ook, conform het beleid van de regering, rekening gehouden met de rechten van tribalen bij de uitoefening van activiteiten in betreffende gebieden. Hierbij wordt het Free, Prior and Informed Consent (FPIC) gehanteerd. Dit is een internationaal erkend recht welke voorschrijft dat plaatselijke gemeenschappen nauw worden betrokken, geïnformeerd en geraadpleegd bij activiteiten die in hun woon- en leefomgeving worden ontplooid.

Rozenhout: “Deze regering heeft zich bij haar aantreden eraan gecommitteerd om het FPIC-protocol te respecteren. NV Grassalco is geboden om dit protocol toe te passen bij haar activiteiten. Bij het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen is er daarom ook een speciale FPIC-afdeling opgezet.”

Inheemse gemeenschappen in de regio’s waar de Staatsonderneming opereert, zijn onder andere Pikin Saron (goudoperatie Maripaston) en Powakka (steenslagoperatie Worsteling Jacobs). Beide operaties staan in Para. Aan de vereniging is duidelijk gemaakt dat er conform het FPIC-protocol met deze gemeenschappen wordt gewerkt. In de plannen van het bedrijf voor het heropstarten van de steenslagactiviteiten te West-Suriname (rijweg naar Apoera) -bekend als ‘Kamp 52’- is er, via CSR, een nauwe samenwerking met dorpshoofden in dit gebied. Dit is volgens de heer Rozenhout ook volgens de FPIC-benadering.

Zelf erkent hij het belang van de VIDS bij plannen die de onderneming heeft in Inheemse gebieden, waar zij opereert. Rozenhout: “De VIDS kan een belangrijke rol spelen als adviseur van zowel Grassalco als de plaatselijke gemeenschap. Het is dus belangrijk om deze relatie tot stand te brengen.” Hij merkt op dat de onderneming, in haar streven om de gemeenschappen te betrekken bij haar activiteiten, zoveel mogelijk tracht om lokale bewoners in dienst te nemen. Waar nodig, worden zij middels trainingen bijgeschoold.

VIDS-voorzitter Muriël Fernandes erkent het belang van de kennismakingsmeeting. “Het behoort zo te zijn dat, wanneer een Staatsbedrijf naar de dorpen wil om te praten over zaken die ze daar wenst te ondernemen, eerst de vereniging wordt geraadpleegd”, meent zij. Ze heeft samen met de overige bestuursleden deze en andere verwachtingen voorgelegd aan de President-directeur en overige directieleden die aanzaten.

Er is tijdens de ontmoeting ook gesproken over conflicten binnen Inheemse dorpen. Daarbij ging het vooral om wie rechtmatig bevoegd is om namens de bewoners met Grassalco te mogen communiceren. De vereniging heeft aangegeven hoe zij wenst dat het bedrijf daarmee omgaat. Ten aanzien hiervan heeft de heer Rozenhout duidelijk gemaakt dat Grassalco daarin niet bemoeit. “Wij richten ons slechts op de ontwikkeling van de dorpen.”

De VIDS-voorzitter heeft de meeting met een ’tevreden gevoel’ verlaten. Er zijn werkafspraken gemaakt en de bedoeling is om weer bij elkaar te komen.