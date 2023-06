Ramsukul: “Asabina doet niets als ambtenaar!”

Assembleelid Kishan Ramsukul vindt dat veel parlementariërs kritiek leveren op de wijziging van de Personeelswet, omdat zij zelf ook gevaar lopen dat hun salaris als ambtenaar wordt stopgezet, door deze wetswijziging.

Tijdens de openbare vergadering donderdag in De Nationale Assemblee (DNA) noemde Ramsukul onder andere de naam van BEP-fractieleider Ronny Asabina, die naar zijn zeggen maandelijks een ambtenarensalaris ontvangt zonder daarvoor te werken.

“Ook het geachte lid Asabina is ambtenaar. Ik ben ook ambtenaar. Maar wanneer gaan wij naar het werk? Dus het lijkt erop dat mensen hier zitten te vechten dat deze wet niet komt, zodat zij en anderen hun salarissen blijven ontvangen zonder dat ze ervoor werken. Ze doen niets! Het geachte lid Asabina doet niets als ambtenaar!”, benadrukte Ramsukul.

Asabina had kort tevoren kritiek geleverd op de behandeling van deze wet.

Ramsukul stelde dat hij bij zijn aantreden als DNA-lid in augustus 2020 schriftelijk aan de minister van Binnenlandse Zaken heeft gevraagd om zijn salaris als ambtenaar stop te zetten. Dat verzoek is ook ingewilligd. “Tenminste dat kunnen andere leden niet doen. Zij blijven hun salaris ontvangen. Ik vraag ze of ze vanmorgen van 7 tot 3 gewerkt hebben als ambtenaar. Maar ze krijgen wel geld elke maand”, aldus de VHP’er.

Asabina reageerde hierop door te stellen dat Ramsukul met zo een statement getracht heeft zijn goede naam en eer op eigenlijke wijze te grabbel te gooien. “In de praktijk merken we dat bepaalde mensen de splinter in andermans ogen zien, maar de balk in hun eigen ogen niet”, stelde Asabina kort.