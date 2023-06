Gevaarlijke omstandigheden op veld tijdens bliksem fataal voor 8-jarige

De dood van een 8-jarige jongen na blikseminslag op een sportveld in Suriname, heeft veel mensen geschokt. Het slachtoffertje Higuain Tooy werd in de middag van donderdag 8 juni tijdens de onweersbuien dodelijk getroffen door blikseminslag, op het terrein van Sosis aan de Marowijnestraat.

Vernomen wordt dat een groep jeugdigen aan het voetballen was en Higuain als toeschouwer op het veld was. Op een gegeven moment ontstonden er buien, met onweer en werd de 8-jarige getroffen door bliksem. Hij werd onder een boom op het sportveld aangetroffen, bij een gedeelte dat onder water stond (foto onder). Of hij tijdens de blikseminslag ook onder de boom in het water stond is niet duidelijk.

Volgens het Korps Politie Suriname hebben omstanders eerste hulp geboden en alles in het werk gesteld om het slachtoffertje te reanimeren, maar dit leverde niet het gewenste resultaat op. Een ambulance die werd opgeroepen (foto), kon al snel weer onverrichter zaken terug. Een arts die ter plaatse arriveerde heeft officieel de dood van het jongetje vastgesteld, meldt de Surinaamse politie.

Bij onweer en daarbij gepaard gaande blikseminslag is voorzichtigheid altijd geboden en is het heel belangrijk om open velden en water te vermijden. Ook het schuilen onder bomen wordt sterk afgeraden. Iemand die natte kleren draagt en getroffen wordt door de bliksem, loopt een groter risico op ernstige schade dan iemand die helemaal droog is.

Een redactielid van Waterkant.Net vernam ter plaatse dat het lichaam van Higuain een enorme brandwond op zijn rug vertoonde. Zijn ontzielde lichaam is hangende het onderzoek door de politie van het bureau Flora in beslag genomen.

Volgens de weersverwachting van het Nationaal Meteorologische Centrum zijn er ook vandaag in de middag/avond, op enkele plaatsen matige onweersbuien, mogelijk gepaard met windstoten. Onder de foto enkele tips van het Rode Kruis over wat te doen bij bliksem:

Ben je binnen?

Daar ben je het veiligst. Blijf daarom binnen tijdens onweer en doe de volgende dingen: