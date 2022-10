Suri-Top Gala vrijdag 25 november in Wi Eegi Kerki Amsterdam

Op 25 november 1982 werd de eerste finale van het Suriname Populair Song Festival gehouden. Op 25 november 2022 is dat 40 jaar geleden en dat wil men niet zomaar voorbij laten gaan.

Vandaar dat Lady P het initiatief heeft genomen om samen met een groep talentrijke artiesten, de populaire nummers van Suripop ten gehore te brengen tijdens het Suri-Top Gala in Amsterdam.

Het wordt een fantastische avond met de beste Surinaamse artiesten in Nederland zoals Rodney Druivendal, Olivia Sahadewsing, Lucille Young-Afat, Ngina Devis, Cherwin Muringen en Ed Rust. De artiesten worden begeleid door een live-band onder leiding van Louis Bean en vrienden.

De avond wordt op vrijdag 25 november 2022 (Srefidensi) gehouden in Wi Eegi Kerki, Krommehoekstraat 136 in Amsterdam Zuidoost. Kaartverkoop gaat via psblokland19@gmail.com. Info via 0641600531.

Voorkom teleurstelling: koop je kaart op tijd. Het zijn vaste zitplaatsen, dus hoe sneller je koopt hoe dichterbij het podium je komt te zitten.