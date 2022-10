Veteranen voetbalvereniging uit Suriname bezoekt Dominicaanse Republiek

De veteranen voetbalvereniging VTS (Vrije Tijds Spelers) is van 12 tot 19 oktober jongstleden met 36 veteranen voetballers naar de Dominicaanse republiek geweest. Na de afgelopen jaren Aruba, Belem, Curacao, Guyana, St. Maarten, Trinidad and Tobago, Fortaleza, Nederland en Rio de Janeiro te hebben bezocht, was Santo Domingo nu aan de beurt.

Tegen de veteranen voetbalvereniging ‘Los Veteranos de Puerta Plata’ is er een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld in hun home stadion Estadio Leonel Placido te Puerta Plata, in het Noord Westen van de Dominicaanse Republiek. Deze veteranen ploeg bestaat al veertig jaar en heeft net als de VTS leden tussen de 35 en 73 jaar.

VTS heeft de wedstrijd met 0-3 verloren. In de 27ste minuut scoorde Fransico Comar, in de 63ste minuut Rafael Dominge en in de 70 ste minuut scoorde Eric Serra het derde doelpunt. De arbiter was Sandi Vasquez en de grenstrechters waren Anderson Arias en Jancarlos Polonco.

Voor de aanvang van de wedstrijd is er 1 minuut stilte in acht genomen voor Steve Chinnoe, wijlen voorzitter van de VTS commissie buitenland, die Santo Domingo in voorbereiding had. Ook kreeg het Surinaamse team een Dominicaanse vlag overhandigd door presidente Fransicso Albeto Martinez en overhandigde VTS voorzitter Satish Balgobind ook een vlag van Suriname (foto) en een fles SAB rum.

VTS die op 2 november aanstaande 28 jaar bestaat, blikt tevreden terug op deze prachtige eilandtour in samenwerking met ARA Travel waarbij de plaatsen Santo Domingo, Sosua, Puerta Plata, Boca Chica en Punta Cana zijn bezocht.