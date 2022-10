NPS lezing en discussie over onafhankelijkheid van Suriname

De Nationale Partij Suriname (NPS) organiseert op vrijdag 4 november 2022 een openbare lezing en discussie met twee sub-vragen ‘Hoe’ en ‘Waarom’ over de onafhankelijkheid van Suriname op 25 november 1975.

De organisatie van deze editie heeft voor het panel twee wetenschappers bereid gevonden, die geschiedenis hebben gestudeerd te weten Judy Samson en Vernon Kersout

Naast de twee panelleden is ook politicoloog Hans Breeveld aanwezig. Hij promoveerde in 2000 tot doctor in de maatschappijwetenschappen en zal de openbare lezing en discussie inleiden.

Met zijn dissertatie: Jopie Pengel 1916- 1970 leven en werk van een Surinaamse politicus, legde hij ook een voornaam deel vast van de moderne politieke geschiedenis van Suriname.

Evenals vorige openbare lezingen, die op elke eerste vrijdag van de maand worden gehouden, is de locatie voor deze activiteit het centrum van de NPS, Grundyari aan de J.A Pengelstraat en begint om zeven uur in de avond.