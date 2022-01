VIDEO: Nelli Cooman (57) openhartig over gevolgen fietsongeluk

Ooit was Cornelli (Nelli) Cooman de snelste vrouw ter wereld. De in Suriname geboren atlete werd tijdens haar loopbaan twee keer wereldkampioene, zes keer Europees kampioene, en vijftien keer Nederlands kampioene (exclusief jeugdtitels). Ze nam tweemaal deel aan de Olympische Spelen.

In 1995 beëindigde ze haar atletiekloopbaan en inmiddels is ze 57 jaar oud. In het TV programma ‘Sanders Gerse Gasten’ vertelt ze over wat ze eigenlijk van atletiek vindt en waardoor ze nu fysiek flink beperkt is. “Ik moet er mee leren leven’, aldus Nellie over een fietsongeluk dat ze iets meer dan drie jaar geleden kreeg.

Ze kwam ernstig gewond in het ziekenhuis te liggen. De artsen hadden toen nog hoop dat haar verwondingen van tijdelijke aard zouden zijn, maar inmiddels weet Nelli dat ze nooit meer volledig zal herstellen.

“Het gaat nooit meer over. Het is heftig. Soms moet ik huilen. Dan voel ik me zo machteloos. Maar ik heb het nu geaccepteerd. Ik heb ermee leren omgaan. Als het niet gaat, dan ga ik even een paar uurtjes liggen. Maar ja, er zijn ergere dingen in het leven. Als ambassadeur van de Roparun zie ik mensen die kanker hebben en het misschien niet overleven. Dan denk ik: ‘Ik moet niet zeuren’ zegt ze in het RTV Rijnmond programma, dat hieronder te zien is:

Sinds 1997 worden in Stadskanaal de Nelli Cooman Games gehouden. In het begin had dit evenement het karakter van een jeugdwedstrijd, maar in enkele jaren tijd is dit uitgegroeid tot een nationaal atletiekevenement met de A-status van de KNAU. Nelli Cooman is erevoorzitter en beschermvrouwe van de Nelli Cooman Games.