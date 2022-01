Lijk in beslag genomen vanwege vermoeden misdrijf

Het lijk dat vanmorgen werd aangetroffen op de oude begraafplaats Vrede en Arbeid in Suriname, is van een man van Hindoestaanse komaf op middelbare leeftijd. De personalia zijn nog niet bekend.

De politie kreeg rond 07.00u de melding dat er op de begraafplaats, ingang einde van de Van Esveldstraat (zijstraat Kwattaweg), een lichaam was aangetroffen.

Uit het eerste onderzoek is naar voren gekomen dat er sprake is van letsel aan de de rug. Op basis hiervan heeft de Surinaamse politie ernstige vermoedens dat het gaat om een misdrijf.

Het onderzoek is intussen overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten. Het lijk is in beslag genomen voor nader onderzoek.