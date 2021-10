Minister LVV gastspreker op KennisKring bijeenkomst Nederland

De Surinaamse minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Prahlad Sewdien, is op zijn terugreis uit Istanbul in Nederland en is de gastspreker op een KennisKring bijeenkomst op maandag 1 november.

LVV verwelkomt allen in Nederland die serieuze plannen hebben daadwerkelijk zelf te komen investeren in Suriname of om kennis van kassenbouw, pesticiden, melkvee kasverbetering, bloementeelt, etc. te willen delen met Suriname.

Met deze netwerkavond hoopt de minister contacten te leggen met deze personen en bedrijven om zo invulling te geven aan de voornemens van de regering. De aanvang is 19.30 uur in de conferentie zaal te Overgoo 5, 2266JZ Leidschendam, Nederland.

Zijn thema is ‘Actuele Ontwikkelingen op Agrarisch gebied in Suriname’. In Nederland gelden de Covid proof & rules alsook een kleine bijdrage van 10 euro contant te voldoen. Deelname kan via 0624949723 of kennissenkringnetwerk@gmail.com.

KennisKring KK, bestaat dit jaar 25 jaar met een zusterorganisatie in Nederland en netwerkgroepen in Aruba, Curacao, Guyana, India, Trinidad en de USA, is een vrijwillige netwerkkring van topkader uit de academische, overheid- en business community.

Door elke eerste dinsdag van de maand inzichten, informaties en ontwikkelingen over actuele politieke en sociaaleconomische vraagstukken op zowel lokaal, regionaal als mondiaal niveau met elkaar uit te uitwisselen, moeten KK members in staat zijn hun individuele- en groepsbelangen beter in te schatten en richting te geven.

Kenniskring is een instrument om d.m.v. contactlegging de expertise van elk netwerk lid te leren kennen en het netwerk als bron te hanteren voor specifieke expertise om persoonlijk- of maatschappelijk voordeel te behalen. KK kent geen bestuur, doch een coördinatie team en geen penningen doch een vrijwillige verplichte bijdrage ter dekking van de kosten van de avond.