Man lost schot voor woning buurman om te luide muziek

Een 57-jarige man heeft zondagochtend rond 01.00 uur een schot gelost met zijn jachtgeweer voor de woning van zijn buurman in Wanica, omdat er volgens hem te luide muziek werd afgespeeld. Hij dreigde de buurman dood te schieten indien de muziek niet zachter werd gezet.



Allereerst ging hij voor de woning van de buurman om de bedreigende uitlating te doen. Hij is vervolgens naar zijn woning gelopen om zijn jachtgeweer te halen. Hij ging terug en loste een schot.



Uit het onderzoek blijkt dat geen van de buren overluid muziek hebben gehoord, alleen de verdachte. De politie heeft de man gearresteerd voor bedreiging. Hij is na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.



De man beschikt over een machtiging van het jachtgeweer. De politie heeft dit wapen in beslag genomen.

