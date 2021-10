Zwangere vrouw gewond na val van bromfiets

Een zwangere vrouw, die als duorijder op een brom zat, is vanmiddag gewond geraakt toen ze vanaf het vervoermiddel op de weg viel. Het ongeval vond rond 15.30u plaats op de Oost-Westverbinding in Suriname.

De bestuurder van de bromfiets reed met z’n duorijder over bovengenoemde weg, komend vanaf de kant van Meerzorg en gaande richting Tamanredjo. Ter hoogte van mast 92 ging het mis. De vrouw viel van de rijdende brommer en kwam met haar gelaat op het wegdek terecht.

Ze liep daarbij diverse schaafwonden en verwondingen in het gezicht op en klaagde over pijn. De ambulance kon niet ter plaatse komen waarna de vrouw per eigen gelegenheid naar de RGD Poli te Meerzorg is gegaan voor medische hulp.

Over de oorzaak van het vallen en haar toestand is niets bekend.