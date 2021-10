14-jarige Shailesh in Den Haag overleden na koolmonoxide in woning

De 14-jarige Shailesh is zaterdagmiddag 30 oktober overleden door loolmonoxidevergiftiging. Hij werd aangetroffen in een woning in Den Haag, met een hoge concentratie koolmonoxide. Het slachtoffer en een andere bewoner werden naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed de tiener.

Agenten kregen zaterdag omstreeks 14.00 uur de melding dat er in een woning aan de Melis Stokelaan iemand onwel was. In de woning troffen de agenten inderdaad een onwel persoon aan en startten samen met ambulancepersoneel direct de hulpverlening. Terwijl de hulpverlening in volle gang was, wezen metingen uit dat in de woning een hoge concentratie koolmonoxide aanwezig was.

Het slachtoffer en een andere bewoner werden direct vervoerd naar het ziekenhuis. Het slachtoffer, de 14-jarige Shailesh Bhugwansing, is in het ziekenhuis overleden. Vijf agenten werden voor controle naar het ziekenhuis overgebracht. Na deze controle konden zij hun dienst voortzetten.

De brandweer heeft metingen verricht en drie woningen gelucht. Na nieuwe metingen bleek het CO-gevaar geweken. Het is nog onduidelijk wat de hoge concentratie koolmonoxide heeft veroorzaakt, forensische specialisten doen onderzoek.

Koolmonoxide, ook bekend als CO, staat bekend als een sluipmoordenaar. Je ruikt, proeft of ziet het niet, maar het is levensgevaarlijk. Als je het inademt kan dit ernstige lichamelijke gevolgen hebben. Jaarlijks overlijden in Nederland gemiddeld elf personen door koolmonoxidevergiftiging. Nog eens honderdvijftig mensen belanden in het ziekenhuis.

Meer informatie vind je op de site van de brandweer.