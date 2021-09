Ik vertrek... naar Suriname! door Peter Braxhoofden

Naar Suriname vertrekken, daar een huis bouwen, andere mensen helpen en er nog boeken over schrijven ook: Peter Braxhoofden heeft de afgelopen jaren bepaald niet stilgezeten. “Cultuur is geen belemmering, maar een uitbouw van je mogelijkheden”, zijn de mooie woorden in de aankondiging van het boek Ik Vertrek…… naar Suriname!.

Ik vertrek

De titel is misschien wat misleidend, want Peter Braxhoofden deed niet mee aan de populaire gelijknamige serie, waarin wel de familie Trustfull voorkwam – zij legden dezelfde route af en startten een garage in Paramaribo. Peter Braxhoofden laat nogal wat te raden over bij de beschrijving van zijn boek, hetgeen nieuwsgierig maakt naar zijn wedervaren. Zijn leeftijd, familie en activiteiten worden niet genoemd, wel dat de auteur zonder werk kwam te zitten en daarop zijn hele hebben en houwen naar Suriname verplaatste, waar hij zich schijnbaar inzet voor de maatschappij en warm werd ontvangen: “Onze hulp was zeer welkom in Suriname. De waardering voor onze inzet is groot en we willen iedereen bedanken die ons geholpen heeft deze stap te maken.” Wat Braxhoofden precies voor hulp biedt, en of hij dat met een partner en/of gezin doet, is niet duidelijk. Het zal ongetwijfeld in het boek naar voren komen.

Cultuur is een uitbouw van je mogelijkheden

Braxhoofden is bijzonder enthousiast over Suriname, en ziet het cultuurverschil eerder als ‘uitbouw van je mogelijkheden’. We zijn natuurlijk bekend met de afleveringen van het al genoemde Ik Vertrek, die bijna allemaal op internet terug te vinden zijn, alsmede de nodige updates. In alle uithoeken ter wereld bijten deelnemers zich stuk op een andere cultuur, mentaliteit, bureaucratie en mores. Online een auto kopen, internet vergelijken of de verzekeringen bij een lokale maatschappij regelen zal overal ter wereld anders zijn, maar niet onmogelijk. Sterker nog, Braxhoofden beschrijft in zijn boek dat hij veel hulp kreeg en minder stress heeft dan in het drukke Nederland en adviseert zijn lezer om Suriname als serieus alternatief te overwegen wanneer Nederland te druk wordt.

Twee boeken van de hand van een echte Suriname-fan

Het is frappant dat er van zijn hand niet één maar twee boeken verschenen in april van dit jaar. Winters is Suriname is een deels met foto’s gevuld werk waarin Braxhoofden de cultuur, natuur en ook de ambtenarij omschrijft. Over dat laatste weet de schrijver te melden dat ‘je je soms in de vorige eeuw waant’. Maar de flaptekst rept ook over de belevenis van het drinken van een Surinaams biertje, de vruchtbaarheid van het land en de vriendelijkheid die hij er ervaart. Braxhoofden, die dit jaar overigens ook reisverhalen over Denemarken schreef, is een echte Suriname-fan geworden, zoveel is duidelijk.