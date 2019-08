TV: Hoe gaat het met de familie Trustfull in Suriname?

Vandaag, zaterdag 3 augustus, is het programma ‘Ik vertrek’ te zien om 20.25 uur op NPO 1. Het is een speciale zomer compilatie aflevering waarin gekeken wordt hoe het met de familie Trustfull gaat, die in 2012 vanuit Nederland vertrok naar Suriname.

In 2012 verruilden Paul (45), Audrey (45), Chiavelli (16) en D’Angelo (4) Nederland voor het tropische Suriname. Paul kocht samen met zijn broer net buiten Paramaribo een stuk grond om hun droom te verwezenlijken: een eigen garagebedrijf. Eenmaal aangekomen bleken de broers een stuk moerasland gekocht te hebben, en daarbij hadden ze van bouwen eigenlijk weinig verstand.

Vijf jaar later keerden de programmamakers van Ik vertrek terug naar Suriname, om poolshoogte te nemen bij het gezin. De broers hebben de moerasgrond weten om te toveren in een mooie en succesvolle autogarage, en ook de familie vermaakt zich uitstekend in Zuid-Amerika. Alleen Chiavelli niet; die woont in Nederland.

Deze aflevering van ‘Ik vertrek’ is vanavond om 20.25 uur te zien op NPO 1.