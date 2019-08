Regering overweegt eieren te importeren als prijs niet wordt gestabiliseerd

De pluimveesector heeft twee weken de tijd om de eierenprijs te stabiliseren. Lukt het de sector niet om haar leden te mobiliseren om goedkopere eieren aan de winkeliers te leveren, zal de overheid maatregelen treffen. Gedacht wordt aan het importeren van eieren, meldt het Nationaal Informatie Instituut.

Dit kwam vrijdag naar voren tijdens de derde onderhoud van minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en zijn collega van Handel Industrie en Toerisme (HI&T) Stephen Tsang met de Associatie Pluimvee Sector Suriname (APSS). Beide bewindslieden waren het er unaniem mee eens dat het langer accepteren van deze prijsopdrijving door de handel, directe gevolgen heeft op de samenleving.

Tijdens eerder gevoerde gesprekken tussen partijen werden de productiecijfers gepresenteerd waaruit moest blijken dat er geen schaarste is aan eieren. Zelf de verwachtingen, als zou er na vier maanden een overschot aan eieren zijn, hebben de handelaren niet weerhouden om de prijs op te schroeven. De Associatie Pluimvee Sector Suriname (APSS) blijft wel bij haar standpunt dat zij geen invloed heeft op de handelsprijs en de smokkel naar onze buurlanden. Zij vraagt de regering om de prijscontrole strak ter hand te nemen.

Minister Parmessar memoreerde dat het een collectieve verantwoordelijkheid is van alle partijen. Vanuit de sector kan er eventueel rapportage worden gegeven over welke producenten de eieren voor een te hoge afzetprijs leveren en of welke de smokkel praktijken ondersteunen. Als het aan de overheid ligt, mag de prijs niet meer dan SRD 1.40 bedragen. Minister Tsang zegt dat de sector in deze beschermd moet worden door de overheid, maar dat het volk daarentegen ook niet de prijs van opdrijving moet betalen.