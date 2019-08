Vanaf 15 oktober geen toeristenkaarten meer aan balie op Schiphol

Vi­sum­aan­vra­gen voor Su­ri­na­me kun­nen voort­aan al­leen on­li­ne wor­den in­ge­diend. Van­we­ge de­ze maat­re­gel, die gis­te­ren is in­ge­gaan, zal er ook geen ‘Vi­sa Bij Aan­komst’ (VBA) meer wor­den ver­strekt door de Vi­sum­dienst op de Johan Adolf Pen­gel­ lucht­ha­ven meldt het Mi­nis­te­rie van Bui­ten­land­se Za­ken (BUZA).

Vi­sum­aan­vra­gen in het bui­ten­land kunnen tot en met 15 ok­to­ber op een van de Su­ri­naam­se am­bas­sa­des of con­su­la­ten, aan de ba­lie wor­den in­ge­diend en af­ge­han­deld. De mo­ge­lijk­heid tot het in­die­nen van vi­sum­aan­vra­gen bij de vi­sum­ba­lie van het mi­nis­te­rie aan de Hen­ck Ar­ron­straat, zal van­af nu ook niet meer mo­ge­lijk zijn.

De ver­koop van toe­ris­ten­kaar­ten op de bui­ten­pos­ten zo­als Schip­hol, de Johan Adolf Pen­gel­lucht­ha­ven en Sout­h­drain bij de Ca­na­wai­ma Ma­na­ge­ment Com­pa­ny NV zal tot en met 15 ok­to­ber wor­den voort­ge­zet. Na 1 au­gus­tus zul­len ook vi­sum­aan­vra­gen en de ver­koop van toe­ris­ten­kaar­ten uit­slui­tend via de we­blink mo­ge­lijk zijn.

BUZA is vol­gens het be­richt in sa­men­wer­king met VFS Glo­bal be­last met het elek­tro­nisch in ont­vangst ne­men van aan­vra­gen voor een toe­ris­ten­kaart en vi­sum.