Omstanders voorkomen dat moeder met kinderen van Bosjebrug springt

Een vrouw in Suriname die besmet is met COVID-19 zag het maandag niet meer zitten. Zij ging samen met haar twee kinderen (2 en 4) in een taxi naar de Wijdenboschbrug om te springen. Erger is voorkomen omdat omstanders haar hulp hebben geboden.

De moeder wist geen raad meer hoe zij besmet is met COVID-19 en hoe verder met de kinderen. Er zijn omstanders die haar wat geld hebben gegeven. Ook is tot haar gesproken.

De politie heeft diverse instanties gebeld voor transport van de vrouw, maar niemand is ter plaatse verschenen. Zij ging uiteindelijk van de brug weg in een taxi.

De vrouw hoopt op hulp vanuit de regering. De moeder is alleenstaand en woont alleen met haar kinderen.

Praten over zelfmoord? Ga naar uw huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114 (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u).