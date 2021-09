Feyenoord niet voorbij het Maccabi Haifa van Tjaronn Chery

Feyenoord heeft deze week met 0-0 gelijkgespeeld in de uitwedstrijd tegen Maccabi Haifa in de Conference League, het nieuwe derde Europese voetbaltoernooi voor clubs. Ook de eerste poulewedstrijden van de Champions League en de Europa League worden deze week afgewerkt.

Bij Maccabi uit Israël deed Tjaronn Chery de hele wedstrijd mee als aanvoerder. De in Den Haag geboren voetballer, die hiervoor voor onder meer voor FC Twente, ADO Den Haag, FC Groningen, QPR (Engeland), Zicheng (China), Hengfeng (China) en Kayserispor (Turkije) speelde, staat sinds de zomer van 2019 in Israël onder contract. Voor Chery betekende de wedstrijd van dinsdag een duel tegen de club, Feyenoord, die hem in het verleden meerdere keren naar De Kuip heeft proberen te halen. De creatieve speler maakte zijn debuut voor Suriname op 28 maart van dit jaar in de wedstrijd tegen Aruba. Ook in de wedstrijden tegen de Bermuda Eilanden en Canada van juni van dit jaar speelde Chery mee bij Suriname, al kwam hij niet uit voor Suriname op de Gold Cup.

Feyenoord en Maccabi Haifa schreven dinsdag al bij de aftrap historie, daar de ontmoeting tussen beide teams de eerste wedstrijd in de geschiedenis van de Conference League betekende. Naast Feyenoord doen ook de Nederlandse ploegen Vitesse en AZ Alkmaar mee aan deze competitie, net als grote clubs als Tottenham Hotspurs en AS Roma.

In de eerste helft nam de Israëlisch kampioen het heft in handen. Dit deed het onder aanvoering van drievoudig Suriname-international Tjaronn Chery, die met een gevaarlijk afstandsschot de lat raakte. Het Feyenoord van trainer Arne Slot was juist de ploeg die na de rust aandrong en het meest op zoek was naar een goal. Levensgrote kansen leverde dat niet op, al had Feyenoord-aanvaller Bryan Linssen wel een goal kunnen maken. De nieuwe aanvaller van de club uit Rotterdam, Cyriel Dessers, kon ook niet voor het verschil zorgen.

Ook de komende dagen staan er nog Europese voetbalwedstrijden op het programma in de Champions League, Europa League en de Conference League. Zo speelt Diego Biseswar, zesvoudig international van Natio, donderdagavond met zijn Griekse club PAOK Thessaloniki in de UEFA Conference League.