‘Natuurkunde voor nu en straks’ gesurinamiseerd

Het boek ‘Natuurkunde voor nu en straks’ is in een Surinaams jasje gestoken. De leerstof die is ingedeeld over de 4 leerjaren van de mulo, binnenkort te noemen de onderbouw en middenbouw van het Voortgezet Onderwijs, bevat basisstof en verrijkingsstof. Het laatste zal de aansluiting naar vervolgonderwijs, zoals havo, VWO of Natin, vergemakkelijken.

De methode die aanvankelijk voor het Nederlands onderwijs bedoeld, wordt al van de jaren ’90 in Suriname gebruikt. Vanuit een Twinning samenwerking tussen Nederland en Suriname is deze methode tussen 2015 en 2021 een van de onderwerpen geweest in de projecten Nieuwe Natuurkunde in Suriname (NiNaS) en het project Blended Learning in Natuurkunde Mulo-klassen in Suriname (BLiNaS).

Hieruit is onder andere het Proevenboek voor mulo opgeleverd. Dit boek is op het internet te vinden bij https://nvon.nl/leswerk/proevenboek-mulo.