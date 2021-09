Nu 6 penitentiaire ambtenaren en 45 gedetineerden Santo Boma besmet

Als gevolg van de grote corona-uitbraak in de Centrale Penitentiaire Inrichting Santo Boma zijn zes penitentiaire ambtenaren positief getest. Ook zijn 45 gedetineerden besmet geraakt met het gevreesde virus. Hoe zij precies besmet zijn geraakt, is nog onduidelijk.



De penitentiaire ambtenaren die in nauw contact zijn geweest met hun besmette collega’s zijn in quarantaine. De besmette gedetineerden zijn afgezonderd in de inrichting. Een van hen was wel buiten de inrichting gebracht voor medische behandeling, maar hij is intussen teruggebracht.



Gedetineerden maken zich zorgen dat zij vanwege de besmettingen in de grote inrichting van Suriname geen bezoek meer zullen krijgen.



