Rotary Club Paramaribo Central doneert medische goederen

Rotary Club Paramaribo Central (RCPC) heeft in samenwerking met Rotary Club Northwest Ohio, een container met medische goederen gedoneerd aan het AZP, RKZ, ’s Lands hospitaal, het Diakonessen ziekenhuis en huize Ashiana. Rotary Club of Northwest Ohio uit de USA heeft MESA (Medical Equipment and Supplies Abroad Foundation, Inc.) van district 6600, in 1981 opgericht om wereldwijd te ondersteunen met medische goederen. MESA werkt samen met internationale organisaties en verzamelt technologie, medische goederen en verbruiksartikelen.

VSH heeft de MESA container ontvangen en samen met RCPC, de medische goederen zorgvuldig uitgeladen, gesorteerd en overhandigd. De totale waarde van de door Mesa geschonken artikelen is meer dan USD 200.000. Eerder in het jaar is er ook een partij pruiken ontvangen voor kanker patiënten van het Diakonessen Ziekenhuis. En in 2018 is er ook door tussenkomst van Rotary Ohio, een MESA container ontvangen met medische goederen voor diverse ziekenhuizen en instellingen. Deze goederen zijn toen symbolisch overhandigd door de Rotary International President, Ian Risely, die op dat moment in Suriname aanwezig was.

De huidige RCPC President, Shirley Sowma, is zeer verheugd met deze geste en is alle betrokken partijen erkentelijk voor hun vrijwillige ondersteuning. “Het is belangrijk dat wij onze samenleving, ook in deze pandemie, blijven ondersteunen.” RCPC zet zich in voor diverse community projecten op verschillende fronten en dit jaar is RCPC 45 jaren opgericht in Suriname. Een mijlpaal die gevierd zal worden, door zoveel mogelijk te geven en gemeenschappen zoveel mogelijk, te versterken.