Ori: “Die gekte van bonden moet een beetje eruit”

Minister Henry Ori van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MINOWC) in Suriname wil af van de gekte van de ruim 32 vakbonden die de uitvoering van het beleid vanuit zijn ministerie haast onmogelijk maken.

“Er zwerven ongeveer 32 bonden om het ministerie en het wordt met de dag gekker. Je kan niet eens beleid maken op het ministerie. De hele dag krijg ik brieven voor in feite managementverantwoordelijkheden die bij mijn ministerie horen. De chaos is zo groot dat als je iemand schorst, er een brief van de bond komt en dat men in opstand wil komen. Die gekte moet een beetje eruit.

Het ministerie maakt het beleid en niet de bonden. Wij gaan die norm moeten gaan corrigeren. Doe je dat niet dan ga je anarchie krijgen in dit land”, zei de bewindsman woensdagavond op een persconferentie na de Regeringsraadvergadering (RRV).

Ori verduidelijkte dat hij niet lelijk wil doen richting bepaalde personen of groepen, maar dat dit probleem van bonden wel een keertje moet gaan ophouden.

Vooral de hoeveelheid aan stakingsdagen die hij vanaf zijn aantreden heeft meegemaakt zijn volgens hem zeer droevig, omdat er daarmee heel veel onrust is gebracht in het volledig kunnen doceren van het curriculum. De voortekenen zijn er dat het geen mooi schooljaar wordt in Suriname.

“Mijn voorspelling is dat we best wel een heel slecht schooljaar met slechte resultaten zullen krijgen”, aldus de minister, die van plan is om deze week gepaste maatregelen te treffen tegen leerkrachten die onder aanvoering van vakcentrale COL, nog in actie zijn.

Volgens de minister is er geen arbeidsconflict en wordt er te snel gegrepen naar stakingen. In een geordende samenleving kan dit niet worden geaccepteerd.