Quincy Promes onder voorwaarden vrij in Dubai

De bekende Surinaams-Nederlandse voetballer Quincy Promes is onder voorwaarden vrijgelaten in Dubai. Dat meldt de Nederlandse krant Het Parool vandaag. Wat deze voorwaarden precies inhouden, is niet bekend.

‘In het algemeen mogen personen die in Dubai onder voorwaarden worden vrijgelaten het land niet verlaten. Daarnaast is er vaak sprake van een borgsom, een meldplicht en de plicht om aan elke oproep van de autoriteiten gehoor te geven’, schrijft de krant.

De voetballer zat sinds maart in Dubai vast nadat hij aangehouden was, toen hij met zijn Russische club Spartak Moskou op trainingskamp was. Zijn chauffeur had schade veroorzaakt aan een huurauto.

Omdat dat voorval nog niet was afgewikkeld, mocht Promes Dubai niet uit. Nadat het nieuws van zijn arrestatie naar buiten kwam, verzocht Nederland Dubai om uitlevering van de voetballer.

In Nederland is Promes namelijk veroordeeld voor drugssmokkel.