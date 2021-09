Ruim 200 kilo cocaïne in lading bevroren vis op Schiphol

De Nederlandse douane heeft donderdag deze foto gedeeld, waarop te zien is hoe drugs zijn verwerkt in bevroren vis. Dit nadat bij een controle donderdagmiddag op de Nederlandse luchthaven Schiphol, ruim 200 kilo cocaïne werd onderschept.

De drugs zaten verstopt in een lading bevroren vis. Het is niet duidelijk uit welk land de lading afkomstig zijn. Het verderfelijk spul is in beslag genomen en vernietigd, meldt de douane.

In april dit jaar werd ook al 440 kg cocaïne aangetroffen in verschillende koelcontainers geladen met bevroren vis. Die waren toen afkomstig uit Ecuador. In het verleden zijn er ook drugs in vis uit Suriname onderschept.