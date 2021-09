609 nieuwe gevallen en 8 coronadoden op donderdag 16 september

In Suriname zijn donderdag 16 september weer 609 nieuwe COVID-19 besmettingen geregistreerd na 1.391 keer testen. Dat blijkt donderdagavond uit de update van de cijfers van het COVID-19 dashboard van het BOG.

Uit de cijfers blijkt verder dat er 8 personen zijn overleden aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus. Het aantal personen in ziekenhuizen is iets gestegen van 82 naar 87 en in de IC van 15 naar 18.

Directeur Rakesh Gajadhar Sukul van Volksgezondheid heeft op een donderdag gehouden COVID-19 persconferentie onderstreept hoe zorgwekkend de situatie is in het land. De zorgsector maakt moeilijke tijden door, vanwege de verergerde toestand.

De vierde coronagolf legt een enorme druk op de beddencapaciteit en zorgverlening van de ziekenhuizen. “Laat u zich vaccineren en bevrijd ons van deze misère,” luidde de emotionele oproep van de functionaris.

De cijfers van donderdag 16 september 2021: