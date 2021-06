Van 4 juli 2021 tot 01 augustus 2021 wordt ‘Made for music, de grote Ronald Snijders expositie’ gehouden in het Prinsenkwartier in Delft. Het is een unieke overzichtsexpositie over de Surinaams-Delftse musicus Ronald Snijders, die onlangs 70 jaar is geworden.

Snijders is een virtuoos die al 50 jaar in Delft woont en die in alle hoeken van de wereld met zijn spel zijn luisteraars kan ontroeren. Bij zijn concerten in Nederland en ook in Suriname, Litouwen, Bratislava, Duitsland, België, Hongarije, Senegal, Mali, Burkina Faso, Zuid-Afrika, Zambia, Mexico, Guatemala, Cuba, Curaçao, New York, Helsinki en Frans-Guyana swingt iedereen mee als hij zijn slotlied Saramaka speelt.

Deze ruim opgezette expositie laat niet alleen de muzikale wereld van Snijders zien, maar geeft ook een unieke inkijk in het privé leven van de openhartige muzikant. Het is vormgever Ronald van Bochove gelukt de expositie zodanig in te richten dat je al bij binnenkomst je op bezoek waant bij Snijders zelf en bijna kan (aan)voelen hoe en wat de muzikant denkt. De expositie neemt je mee naar Ronalds’ Surinaamse roots, zijn studio en zelfs zijn huiskamer. Maak kennis met deze bijzondere Delftenaar die als musicoloog zich verdiepte in de kaseko- die uitblinkt in vele genres jazz, funk, klassiek, Braziliaans. Hij is een van de frontrunners van de kaseko jazz.

Curator Wonny Stuger: “In de tentoonstelling nemen we je mee in de wereld van de levende legende die Ronald Snijders is. Zijn huiskamer is een explosie vol creativiteit, met heel veel muziekinstrumenten, beeldjes -vooral vlinders- van alle plekken in de wereld waar hij geweest is en gewonnen prijzen. Je krijgt echt mee wat Ronald Snijders betekent voor Suriname en Delft. Als je geluk hebt kom je hem ook persoonlijk tegen.”

Ondanks het feit dat de toegang gratis is is het wel nodig om een tijdslot te reserveren om het aantal bezoekers te reguleren. Het adres van het Prinsenkwartier is Sint Agathaplein 4, 2611 HR Delft. N.B.: De bezoekers kunnen veel meer genieten als ze hun eigen koptelefoon meenemen (ingang mini jack)