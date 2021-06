Elle, Djompo-foetoe en Djoel tijdens Keti Koti op de Shri Laksmi School

Twee jaar geleden was de Creools-Surinaamse Priscella Massé nog maar net in Nederland, toen ze een baan vond als klassenassistent op de Shri Laksmi School in Amsterdam, een onderwijsinstelling van Hindoeïstische grondslag met elk jaar goede uitslagen tijdens de Centrale Eindtoets en waar elk kind welkom is.

Massé schreef ook meteen haar kinderen in op de school en samen vierden ze er Keti Koti, in verband met de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863. “De keten is nog niet helemaal verbroken. We moeten er aan blijven werken zodat hij helemaal doorgesneden wordt. Maar we zijn in ontwikkeling en ik vertrouw er op dat het met ons nog beter gaat”, zei Massé toen.

Adjunct-directeur Sharla Thakoerdat kan zich dat goed herinneren. “Ze werkt nog steeds hier”, zegt ze enthousiast over Massé. “En ze gaat echt nooit meer weg want we zijn blij met haar. Samen gaan we opnieuw Keti Koti vieren. De helft van onze leerlingen heeft een creools-Surinaamse achtergrond en daarom vinden we het belangrijk om naast Divali, Holi, Koningsdag juist ook Keti Koti te vieren.”

Dit jaar is de viering groter dan gewoonlijk en is er volgens mevrouw Thakoerdat een speciale week gewijd aan Keti Koti die al begint op maandag 28 juni met brassband Excell. Onder hun begeleiding doen alle leerlingen een dansje op het schoolplein. Daarna gaan ze samen de wijk in. Dinsdag 29 juni worden er djembé lessen gegeven en komen Surinaamse ouderen op school vertellen over de afschaffing van de slavernij.

Woensdag 30 en donderdag 1 juli zijn er workshops over het vouwen van anisa’s, de bekende creools-Surinaamse hoofddoek. Op donderdag 1 juli is er ook een sportdag met Surinaamse spellen van vroeger zoals Elle, Djompo-foetoe en Djoel. De week wordt afgesloten met een culturele dag op vrijdag 2 juli met bezoek van de ambassadeurs van Suriname en India, de stadsdeelvoorzitter en de burgemeester van Amsterdam.

Aansluitend is er een mini Kwakoe en mini Milan met allerlei kraampjes op het schoolplein. meer info: www.shrilaksmi.nl