Ruzie om meisje leidt tot steekpartij te Pontbuiten

Twee jongens hebben gisteravond rond half twaalf gevochten om een meisje te Pontbuiten. Een van hen heeft de ander (16) in de rug verwond. Het slachtoffer is met de ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp in Suriname.

Het meisje is vermoedelijk bevriend met beide jongens waarbij elk van hen vindt dat zij hun vriendin is. Zij kwamen elkaar op straat tegen en kregen ruzie over het meisje, waarbij een van hen de ander in de rug heeft gestoken.

Het is niet duidelijk dat het meisje daadwerkelijk vriendin van een van de jongens is. De verdachte is nog voortvluchtig. De politie werkt aan zijn aanhouding.